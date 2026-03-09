Samp senza pace | esonerato Foti Ora in pole Iachini e Giampaolo

Il tecnico dei blucerchiati è stato esonerato, lasciando il posto a Iachini e Giampaolo, che sono ora in pole per la panchina. Dopo lo stop di Gregucci per motivi di salute, il ruolo di allenatore era rimasto vuoto, con Foti che aveva preso temporaneamente le redini della squadra. La società ha deciso di cambiare guida tecnica per la prossima stagione.

La Sampdoria ha esonerato Salvatore Foti: l'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Una decisione sul suo sostituto, in un momento difficilissimo della stagione blucerchiata, con la squadra sull'orlo della zona retrocessione, è attesa nelle prossime ore. Nella giornata odierna, la prima seduta dopo il pesante ko di Frosinone verrà diretta da Attilio Lombardo, che fa già parte dello staff tecnico doriano. Foti era rimasto da solo alla guida della prima squadra dopoché la settimana scorsa Attilio Gregucci, formalmente allenatore in prima, aveva ottenuto una settimana di riposo per motivi di salute, dopo la contestazione ricevuta il 27 febbraio scorso al Ferraris al termine della gara persa contro il Bari.