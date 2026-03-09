Salvo Bianca | 8.77s record europeo e oro mondiale a Ourense

Salvo Bianca, atleta di Gela, ha vinto la medaglia d’oro mondiale nei 60 metri ostacoli ai Campionati Mondiali Virtus di atletica indoor a Ourense. Durante la gara, ha completato la prova in 8.77 secondi, stabilendo anche un record europeo. La competizione si è svolta in Spagna e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni.

Salvo Bianca, atleta originario di Gela, ha conquistato il titolo mondiale nei 60 metri ostacoli durante i Campionati Mondiali Virtus di atletica leggera indoor svoltisi a Ourense, in Spagna. La prestazione, cronometrata in 8.77 secondi, stabilisce contemporaneamente il nuovo record italiano ed europeo, avvicinandosi pericolosamente al primato mondiale assoluto della specialità. L'evento si è svolto nel corso della giornata di lunedì 9 marzo 2026, generando un'ondata di orgoglio per la comunità gelese e ricevendo immediati riconoscimenti istituzionali da parte delle autorità locali. Il risultato non rappresenta una vittoria isolata, ma conferma un livello tecnico che ridefinisce gli standard nazionali e continentali nell'atletica indoor.