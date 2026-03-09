salvato un cane caduto in un pozzo profondo 6 metri

I vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti ieri pomeriggio poco prima delle 18 per salvare un cane rimasto intrappolato in un pozzo di sei metri di profondità. L’animale era caduto accidentalmente nel condotto, e i soccorritori sono riusciti a estrarlo in sicurezza utilizzando attrezzature specifiche. L’intervento si è concluso con successo e l’animale è stato consegnato ai proprietari.

Cesena, 9 marzo 2026 – Angeli custodi anche degli animali. Ieri pomeriggio poco prima delle 18 una squadra del distaccamento di Cesena dei vigili del fuoco, coadiuvata dal nucleo speleo alpino fluviale è intervenuta a Gambettola, in via Sotto Rigossa, per prestare soccorso a un cane di piccola taglia, che era malauguratamente caduto all'interno di un pozzo artesiano della profondità di circa 5-6 metri. L'animale, che pesa circa un chilo e mezzo, era impossibilitato a risalire e anche per chi ha segnalato l'accaduto al 115 era impossibile intervenire per trarlo in salvo. Sono così intervenuti i vigili del fuoco, che con un complesso intervento al suolo, sono riusciti a raggiungerlo e a estrarlo dalla cavità all'interno della quale era rimasto intrappolato.

