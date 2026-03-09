Salvataggio letterario | Milva Cappellini e l’ultima Genesi
Venerdì 13 marzo alle 18.30, presso il Funaro di Pistoia, si terrà un evento dedicato alla riscoperta letteraria. Milva Maria Cappellini sarà la protagonista di un incontro che coinvolgerà gli appassionati di letteratura, offrendo l'occasione di approfondire il suo lavoro e le sue opere.
Venerdì 13 marzo, alle ore 18.30, presso il Funaro di Pistoia prenderà avvio un incontro dedicato alla riscoperta letteraria con Milva Maria Cappellini come protagonista. L’appuntamento rientra nel progetto La Biblioteca, l’isola, le sue voci, curato da Massimiliano Barbini e mira a dare nuova vita a testi dimenticati o fuori catalogo. Il fulcro della serata sarà la presentazione de L’ultima Genesi di Octavia Butler, un’opera fondamentale pubblicata originariamente dalla casa editrice Urania nel lontano 1987. In un panorama editoriale che vede nascere oltre 200 nuovi volumi ogni giorno, l’iniziativa si propone di recuperare titoli orfani di ristampa che rischiano l’estinzione culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
