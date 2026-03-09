Salute mentale emergenza bambini | Via ai reparti speciali per i giovani

In Emilia-Romagna, i dati della Regione indicano un aumento del 73,3% negli accessi ai servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza negli ultimi quindici anni, segnalando un’esigenza crescente di interventi dedicati ai più giovani. Per rispondere a questa situazione, sono stati avviati nuovi reparti specializzati destinati a bambini e adolescenti. La decisione mira a garantire un’assistenza più adeguata e tempestiva per questa fascia di età.

Bologna, 9 marzo 2026 – I bisogni di salute mentale tra bambini e adolescenti sono in crescita. A certificarlo sono i dati della Regione Emilia-Romagna, dove gli accessi ai servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza sono aumentati del 73,3% in quindici anni, passando dai 38.031 assistiti del 2010 ai 66.108 del 2024. Per questo, salute mentale e adolescenza sono state al centro del convegno "Esperienze di salute mentale in Emilia-Romagna", promosso da Confcooperative Federsolidarietà. L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi ha sottolineato: "La Regione sta portando avanti un lavoro trasversale con reparti nelle strutture sanitarie dedicate ai ragazzi, che siamo tra i primi a realizzare in Italia, e il nuovo piano delle dipendenze a cui stiamo lavorando in questi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

