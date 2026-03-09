Salerno vetrina in frantumi in viale Kennedy | colpito centro estetico

Nella notte, in viale Kennedy a Salerno, un uomo ha rotto la vetrina del centro estetico “Passion Beauty”. La vetrina è andata in frantumi e l’intervento della polizia è stato necessario per gestire la situazione. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali motivazioni o sui beni sottratti. La zona si trova ora sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Ancora un episodio di furto nella zona orientale della città. Nella notte un uomo ha mandato in frantumi la vetrina del centro estetico “Passion Beauty”, situato in viale Kennedy. Secondo quanto riportato dall’emittente LiraTv, il malintenzionato avrebbe infranto la vetrina del negozio per introdursi all’interno dell’attività commerciale. L’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i rilievi del caso e provveduto a mettere in sicurezza l’area. L’allarme nebbiogeno. Da una prima ricostruzione degli investigatori, una volta entrato nel locale sarebbe scattato immediatamente il sistema di allarme nebbiogeno, che ha saturato l’ambiente di fumo rendendo difficile la permanenza all’interno del negozio. 🔗 Leggi su Zon.it

