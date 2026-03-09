Salento | nasce il dipartimento per il diritto condominiale

In Salento, è stato istituito un nuovo dipartimento dedicato al diritto condominiale all’interno della Camera civile. Questa novità mira a offrire un supporto più mirato e approfondito nelle questioni legali che riguardano i condomini e le proprietà condivise. La creazione di questa sezione riflette l’esigenza di un’attenzione più specifica alle problematiche condominiali nel territorio locale.

La nascita di un nuovo dipartimento specialistico all’interno della Camera civile salentina segna un passo concreto verso una maggiore specializzazione del foro locale. L’iniziativa, approvata dal consiglio direttivo presieduto dall’avvocato Salvatore Donadei, mira a fornire risposte giuridiche più precise alle esigenze crescenti dei condomini nel territorio. Il nuovo organigramma vede alla guida il coordinatore Gianluca Carducci, affiancato da un team composto dalle colleghe Anna Marchello e dai colleghi Michele Massari e Domenico Bitonto. Questa struttura si inserisce in un contesto di espansione organizzativa che include già settori come Impresa, Sport, Lavoro-Previdenza, Politica forense e Consumo-Economia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salento: nasce il dipartimento per il diritto condominiale Camera civile salentina, nasce il dipartimento di “Diritto condominiale”L’associazione forense dei civilisti salentini si arricchisce di una nuova struttura specialistica. Leggi anche: Camera civile, nasce il dipartimento “Diritto del consumo ed economia del mercato” Contenuti utili per approfondire Salento nasce il dipartimento per il.... Discussioni sull' argomento Camera Civile Salentina: nasce il Dipartimento di diritto condominiale; Ateneo, femminile plurale: incontro al Convitto Palmieri; MuSA, inaugurazione della nuova sezione permanente Torre Guaceto nell’età del Bronzo. All’Università del Salento nasce Scienze Agrarie e Vitivinicole: un nuovo corso per la rigenerazione del territorioUn nuovo tassello per il futuro dell’agricoltura salentina e per il rafforzamento dell’offerta formativa dell’Università ... msn.com +++BRINDISI IMPLACABILE ANCHE AD UGENTO CONTRO IL TAURISANO: I GOL DI CAPUTO (29') E GORI (72') NEL 2-0 DELLA CAPOLISTA IN SALENTO– SESTA VITTORIA DI FILA PER LA SQUADRA DI SALVATORE CIULLO, CHE CONSERVA CINQU - facebook.com facebook BELLISSIMO IL SALENTO. TORRE VADO-SANTA MARIA DI LEUCA. BUONA SERATA. x.com