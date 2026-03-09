Un team internazionale di ricercatori ha pubblicato a marzo 2026 uno studio sulla rivista Food Hydrocolloids. Lo studio analizza come il sale, alla concentrazione di 7 grammi per litro, influisca sulla struttura della pasta durante la cottura. I risultati mostrano che questa quantità di sale aiuta a mantenere la compattezza della pasta, evitando che si sfaldi.

Un team internazionale di ricercatori ha pubblicato a marzo 2026 uno studio sulla rivista Food Hydrocolloids che rivela come il sale modifichi la struttura della pasta durante la cottura. L’analisi, condotta con tecniche avanzate come la diffusione di raggi X e neutronica, stabilisce che una dose di 7 grammi di sale per litro è fondamentale per mantenere la consistenza del prodotto, sia esso normale o senza glutine. La scoperta principale riguarda la capacità del cloruro di sodio di penetrare nella matrice alimentare, agendo come un agente strutturale che previene l’ammollamento eccessivo degli amidi. Questo meccanismo è particolarmente critico per le varietà prive di glutine, che tendono a diventare mollicce se non vengono trattate correttamente con il sale nell’acqua di cottura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sale e pasta: 7g per litro salvano la struttura

Articoli correlati

Incendio in una struttura di accoglienza: carabinieri salvano un uomo intrappolatoPaura nel primo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio a Canosa di Puglia, dove un incendio è divampato all’interno della struttura ricettiva “Queen...

Corrono i prezzi dei carburanti spinti dai venti di guerra in Medio Oriente: la Benzina sale oltre 1,7 euro al litro mentre il diesel è ai massimi da due anniI prezzi dei carburanti tornano a correre: benzina oltre 1,7 euro e diesel sopra 1,8.