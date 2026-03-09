Sal Da Vinci, cantante noto, parla del rapporto con il figlio Francesco e della sua infanzia difficile. In un’intervista, afferma che il padre è stato un punto di riferimento fondamentale e che gli ha trasmesso l’importanza della gavetta come percorso per raggiungere il successo. La conversazione si concentra su quanto il genitore abbia influito sulla sua crescita personale e professionale.

(Adnkronos) – “Mio padre mi ha insegnato la gavetta è la strada più importante per arrivare al successo”. Francesco Da Vinci, primogenito di Sal Da Vinci e uno degli autori del brano vincitore del Festival di Sanremo, è stato ospite oggi a La volta buona. Cantante, attore e autore, Francesco Da Vinci ha parlato del brano ‘Per sempre sì’ spiegando lo spirito con cui è nato: “Volevamo creare un brano travolgente, papà puntava molto sulla melodia. Volevamo portare solo allegria e un messaggio diverso”. L’obiettivo era “fare un Sanremo con il sorriso”. Francesco ha ricordato un momento molto difficile della sua infanzia, quando a solo un anno e mezzo è stato colpito da meningite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sal Da Vinci, il figlio Francesco e l’infanzia difficile: “Papà è stato un pilastro”

Articoli correlati

Francesco, chi è il figlio di Sal Da Vinci, la moglie Riccarda e i figli: “Papà è un nonno affettuoso”Francesco Sorrentino (in arte Da Vinci) è il primogenito di Sal Da Vinci e Paola Pugliese, nato nel 1993, anche lui cantante e attore.

Sal Da Vinci, il figlio Francesco racconta l’incontro con Spalletti: «Momento bellissimo, il mister ci teneva a congratularsi con mio padre»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Sal Da Vinci & Francesco Da Vinci - Dimenticarsi live al Teatro Augusteo di Napoli il 01-01-2026

Contenuti utili per approfondire Sal Da Vinci il figlio Francesco e...

Temi più discussi: Blog | Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!; Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbe chi detesta Napoli; Sal Da Vinci prima di vincere Sanremo; In difesa di Sal Da Vinci e contro la difficile abolizione della gelosia.

Sal Da Vinci, dopo Sanremo ancora polemiche: Lo attaccano perché è napoletanoDopo la vittoria a Sanremo, Sal Da Vinci finisce al centro di una polemica nata da una critica al suo brano. Il web si divide e lui risponde ... dilei.it

Sal Da Vinci a Trastevere, un incanto di noteCosa può succedere quando tre grandi artisti si ritrovano nello stesso locale? La risposta è facile, soprattutto se il trio in questione è composto da: il vincitore ... ilmessaggero.it

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì” – IL VIDEO La canzone vincitrice di Sanremo per le vie della città emiliana - facebook.com facebook

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì”. E il loro video spopola x.com