Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci si trova ancora al centro delle polemiche. Le discussioni, che si concentrano su presunti attacchi legati alla sua origine napoletana, continuano a essere oggetto di commenti sui social e sui media. La sua vittoria, avvenuta più di una settimana fa, resta al centro di confronti e opinioni contrastanti.

Le luci del palco dell’Ariston si sono spente da più di una settimana, ma i commenti sulla vittoria di Sal Da Vinci alla 76° edizione del Festival di Sanremo sembrano non volersi placare. D’altronde si sa, nel mondo dello spettacolo basta una frase per accendere una polemica, e su Sal Da Vinci in questi giorni se ne stanno sentendo parecchie, tanto che il cantante si è ritrovato al centro di un dibattito inatteso. La sua romantica Per sempre sì, nata per raccontare l’amore con la passione tipica della musica napoletana, è finita nel mirino di una critica che continua a far discutere, ma alla quale Sal ha risposto in modo magistrale. Sal Da Vinci, la critica sul suo brano sanremese scatena il dibattito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci, dopo Sanremo ancora polemiche: “Lo attaccano perché è napoletano”

Articoli correlati

Leggi anche: Sal Da Vinci, la festa a Napoli dopo Sanremo: «È il vostro premio. Polemiche? Non rispondete»

Leggi anche: Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con “Per sempre sì”: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo Ranieri

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: scandalo per aiutare Napoli

Tutti gli aggiornamenti su Sal Da Vinci dopo Sanremo ancora...

Temi più discussi: Sal Da Vinci, Per sempre sì domina le classifiche globali; In difesa di Sal Da Vinci e contro la difficile abolizione della gelosia; Questo è il Sanremo di Sal Da Vinci - Vale Tutto; Sal Da Vinci non è il più ascoltato: chi vince davvero negli ascolti una settimana dopo Sanremo.

Sal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo, festa nel suo quartiereSal Da Vinci, tornato a Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, è stato accolto da una folla di fan nel quartiere della Torretta a Piedigrotta, dove è nato e cresciuto. tg24.sky.it

Sal Da Vinci e le polemiche dopo Sanremo: l’avvocato avverte, Se le critiche diventano offese valuteremo vie legaliLa vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 continua ad alimentare polemiche e discussioni nel mondo della musica e del giornalismo. Il successo ... thesocialpost.it

Sal Da Vinci, tecnicamente impeccabile. - facebook.com facebook

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì”. E il loro video spopola x.com