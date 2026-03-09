Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, il cantante Sal Da Vinci ha vinto con la canzone “Per sempre sì”. All’annuncio della vittoria, la piattaforma Pornhub ha registrato un calo del 28 per cento delle visualizzazioni. Dopo la proclamazione, i dati sono subito cambiati, con un incremento del 26 per cento nelle ricerche a Napoli. I numeri sono stati rilevati nel giorno dell’evento.

Strano, ma vero. Durante la Finale del Festival di Sanremo 2026, il 28 febbraio scorso, la piattaforma Pornhub ha registrato dei cali significativi e non a caso. Pornhub ha analizzato l’andamento del traffico in Italia che “è sceso fino al -20% rispetto a un sabato medio, con il calo più significativo registrato intorno all’1:00 di notte, mentre si esibivano gli ultimi artisti in gara”. E ancor -“al momento dell’annuncio ufficiale della classifica finale, intorno alle 2:00, il traffico era già tornato su livelli medi. Subito dopo la proclamazione del vincitore, però, si è registrato un rimbalzo netto, con un picco del +14% intorno alle 3:00 del mattino”, recita la comunicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sal Da Vinci con “Per sempre sì” a Sanremo fa crollare Pornhub: all’annuncio della vittoria -28%, dopo la proclamazione rimbalzo significativo a Napoli +26%

