Saks continua la ristrutturazione | chiusi altri 15 negozi

La catena di negozi di abbigliamento Saks Fifth Avenue, appartenente a Saks Global, ha annunciato la chiusura di altri 15 negozi nell’ambito di un piano di ristrutturazione aziendale. La decisione riguarda punti vendita distribuiti in diverse aree, in aggiunta alle chiusure già programmate. La società ha comunicato ufficialmente questa fase del processo, senza fornire dettagli sui tempi o sui motivi specifici delle chiusure.

Nell’ambito della ristrutturazione dell’azienda Saks Global, proprietaria della catena dei negozi di abbigliamento statunitense Saks Fifth Avenue, verranno chiusi 15 negozi. Infatti il rivenditore di lusso ha presentato istanza di fallimento all’inizio di quest’anno. E punta ora a ridurre le perdite per potersi concentrare sui suoi store più redditizi e di fascia più elevata. Saks, chiusi altri 15 negozi per mandare avanti la ristrutturazione. Ad annunciarlo è la stessa azienda lo scorso venerdì. Con questa mossa il brand ha così potuto completare gran parte del processo di chiusura dei negozi a basso rendimento. Ha voluto comunque specificare che sta ancora lavorando con alcuni proprietari dei negozi per definire il conteggio finale dei punti vendita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

