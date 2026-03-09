S24 e S23 | 40 falle chiuse sicurezza rafforzata in Italia

Sono state implementate 40 nuove patch di sicurezza per i modelli Galaxy S24 e S23, rafforzando così la protezione dei dispositivi in Italia. Le aggiornamenti riguardano vulnerabilità identificate e miglioramenti della stabilità del sistema. Le aziende produttrici hanno rilasciato le patch per garantire maggiore affidabilità e sicurezza agli utenti. La distribuzione di queste aggiornamenti si sta svolgendo in modo progressivo.

La sicurezza digitale dei cittadini italiani riceve una spinta concreta con l’arrivo di nuove patch per i modelli Galaxy S24 e S23. Quaranta falle critiche vengono colmate in questo aggiornamento distribuito sul territorio nazionale. Il pacchetto software, identificato con codici specifici come S92*BXXS5CZB2 per la serie più recente, pesa circa 470 MB e porta la data di riferimento al 5 febbraio 2026. Non si tratta di semplici aggiunte estetiche, ma di interventi profondi su chiamate, impostazioni e gestione delle emergenze che toccano la vita quotidiana di chi usa questi dispositivi ogni giorno. Sicurezza del sistema operativo e protezione dei dati personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

