Ruoso i 40 minuti ai raggi X e il rebus della porta sempre aperta | la difesa di Bedin chiede di vedere i locali dove si è consumato il delitto

PORDENONE - L’inchiesta sull’omicidio di Mario Ruoso, l’87enne patròn di Telepordenone e del Garage Venezia, ucciso in casa la mattina di mercoledì 4 marzo, continua a lasciare interrogativi pesanti, nonostante la confessione dell’uomo accusato del delitto, Loriano Bedin. Al centro soprattutto quei lunghi 40 minuti dall’entrata all’uscita del killer. Un intervallo di tempo che resta ancora pieno di zone d’ombra. L’avvocato della difesa, Giorgio Mazzucato del Foro di Padova ha annunciato che chiederà di poter accedere ai locali dell’appartamento luogo del delitto, che è sotto sequestro. Chiederà anche di poter vedere i filmati di videsorveglianza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Mario Ruoso, il patron di TelePordenone ucciso dall'ex dipendente Loriano Bedin per soldi. La ricostruzione del delittoPORDENONE - L’imprenditore Mario Ruoso è stato ucciso da uno dei collaboratori con cui ha condiviso la sua avventura nel mondo delle televisioni...

Delitto Ruoso, l'ex dipendente Loriano Bedin confessaÈ stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario Loriano Bedin, 68enne residente a Tiezzo, frazione di Azzano Decimo.

