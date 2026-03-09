Ruggero de i timidi - Shyland

Ruggero de I Timidi, noto come il cantante più amato d’Italia per il suo stile timido, si trova a Bari con il suo nuovo spettacolo, SHYLAND. Il tour continua a portare sul palco le canzoni e le atmosfere del suo ultimo progetto musicale, attirando il pubblico locale. La tournée è in corso e prevede altre tappe nelle prossime settimane.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Ruggero de I Timidi arriva a Bari con SHYLAND Prosegue il tour di Ruggero de I Timidi, il cantante timido più amato d’Italia, che porta dal vivo il nuovo spettacolo SHYLAND. L’appuntamento è a Bari, il 27 marzo, al Demodè Club, per una serata che promette di trasformarsi in una vera e propria festa. SHYLAND è un universo parallelo dove la timidezza si trasforma in energia: uno spettacolo che mescola musica, comicità e atmosfere elettroniche. Sul palco, accanto a Ruggero, Fabiana Incoronata Bisceglia, per uno show che unisce concerto e spettacolo comico, tra brani cult del repertorio e nuove sorprese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

