Ruggero de I Timidi con Shyland al Fuori Orario

Ruggero de I Timidi si esibisce a Taneto di Gattatico portando sul palco lo spettacolo SHYLAND, mentre prosegue il suo tour in tutta Italia. Il cantante, noto per la sua timidezza, presenta dal vivo il suo nuovo spettacolo. La performance si svolge al Fuori Orario, dove Ruggero de I Timidi tiene il suo concerto con il supporto di Shyland.

Prosegue il tour di Ruggero de I Timidi, il cantante timido più amato d'Italia, che porta dal vivo il nuovo spettacolo SHYLAND. L'appuntamento è a Taneto di Gattatico, il 10 aprile, al Fuori Orario, per una serata che promette di trasformarsi in una vera e propria festa.SHYLAND è un universo parallelo dove la timidezza si trasforma in energia: uno spettacolo che mescola musica, comicità e atmosfere elettroniche.Sul palco, accanto a Ruggero, Fabiana Incoronata Bisceglia, per uno show che unisce concerto e spettacolo comico, tra brani cult del repertorio e nuove sorprese.

