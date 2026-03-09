Rugby Seven Maschile | a Vancouver arriva il tris del Sudafrica

A Vancouver, i Blitzboks sudafricani hanno vinto il loro terzo titolo stagionale nel torneo di Rugby Seven maschile dell’HSBC SVNS Series, dopo aver già trionfato a Perth e Cape Town. La squadra si è imposta sui rivali durante la competizione, confermando il proprio ruolo di protagonista nel circuito. La manifestazione si è svolta senza incidenti significativi e ha visto la partecipazione di diverse nazionali.

Si confermano protagonisti assoluti della stagione i Blitzboks sudafricani, che a Vancouver hanno conquistato il loro terzo titolo nell'HSBC SVNS Series, dopo i successi di Perth e Cape Town. La squadra ha chiuso imbattuta il weekend, imponendosi in finale con un netto 38-12 su una sorprendente Spagna, dimostrando di aver trovato la giusta continuità nonostante le sei modifiche apportate rispetto al torneo di Perth. Nella fase a gironi solo il Sudafrica chiude la prima giornata imbattuto, dominando dunque la pool A e precedendo a sorpresa la Spagna, che strappa un clamoroso biglietto per le semifinali. Esclusa di lusso la Nuova Zelanda, così come la Gran Bretagna.