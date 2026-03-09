Rugby Seven Femminile | a Vancouver ennesimo dominio della Nuova Zelanda

A Vancouver, le Black Ferns Sevens si sono imposte nel quarto dei cinque tornei stagionali dell’HSBC SVNS, confermando la loro presenza dominante nel circuito femminile di rugby a sette. La squadra neozelandese ha conquistato la vittoria, allungando il proprio vantaggio in classifica sull’Australia di otto punti, mantenendo così il primato nel campionato.

Si conferma la supremazia delle Black Ferns Sevens nel circuito femminile dell’HSBC SVNS: con la vittoria nel quarto torneo stagionale su cinque, la Nuova Zelanda allunga il proprio vantaggio in classifica su Australia a otto punti. L’epico confronto tra le due grandi rivali del rugby femminile ha visto Jorja Miller emergere come protagonista indiscussa, capace di segnare e costruire mete decisive che hanno fatto la differenza nel finale. Tutto secondo copione nella fase a gironi, dove per l’ennesima volta sono Nuova Zelanda e Australia a chiudere in vetta, entrambe a punteggio pieno nella rispettiva pool. Nel gruppo A, dietro le neozelandesi, strappa un posto per le semifinali la Francia, con due successi, che precede Giappone e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

