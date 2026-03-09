Il 21 marzo si terranno a Napoli le cerimonie di premiazione e consegna di benemerenze per il rugby IV Circolo Benevento. L'evento coinvolge rappresentanti e atleti del sodalizio sannita, che saranno riconosciuti per i loro risultati e il contributo alla disciplina. La giornata si svolgerà presso una location della città, con un programma dedicato a celebrare le attività del club.

Tempo di lettura: < 1 minuto È il prossimo 21 marzo la data da segnare in rosso sul calendario per il Rugby IV Circolo Benevento. Presso la sala C.O.N.I. di Napoli, si terrà la cerimonia di consegna delle benemerenze che vedrà tra i protagonisti della giornata il sodalizio sannita con Giovanni Camera e Antonio Manzo che riceveranno l’Ovale d’oro, per i trenta anni di attività rugbystica. Premio speciale C.I.A.R. 2026 al Rugby IV Circolo Benevento, rappresentato a Napoli dal Presidente Lorenzo De Vanna e premio “Tecnico alla memoria” al compianto Aldo Guerra. Alla cerimonia di consegna interverranno Andrea Duodo, presidente della Federazione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rugby IV Circolo, il 21 marzo a Napoli premi e benemerenze per il sodalizio sannita

Articoli correlati

La Fiamma Olimpica al Rugby IV Circolo BeneventoGrande soddisfazione per la società Rugby IV Circolo Benevento che, in occasione della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali, noti anche come...

Cerreto Sannita, nasce il circolo del Partito DemocraticoÈ stato ufficialmente costituito il Circolo del Partito Democratico di Cerreto Sannita.

Altri aggiornamenti su Rugby IV Circolo il 21 marzo a Napoli...

Argomenti discussi: Rugby Experience L’Aquila, weekend positivo per le giovanili.

Circolo nautico e rugby: il nuovo felice gemellaggioI giovani altleti si sono riuniti per una giornata all’insegna dei valori dello sport Vela e rugby sono attività importanti per la città, è giusto avere un evento così. E’ stato un pomeriggio ... ilrestodelcarlino.it

Minoranza Pd, Iv, Azione e +Europa insieme: nasce a Milano il Circolo MatteottiMinoranza Pd, Iv, Azione e +Europa insieme: nasce a Milano il Circolo Matteotti I Riformisti si riorganizzano e lo fanno a Milano. Dove l'ex terzo polo vale il 15% e dove nel 2026 si sceglierà il ... affaritaliani.it