L’Italia del rugby ha ottenuto una vittoria storica contro l’Inghilterra, battendola 23-18 in una partita del Sei Nazioni. È la prima volta che gli azzurri riescono a superare gli avversari britannici dopo aver perso tutte le precedenti 32 sfide. La partita si è svolta recentemente e il risultato rappresenta un record per la squadra italiana.

Per l’Italia del rugby è la prima vittoria contro l’Inghilterra, dopo 32 sconfitte su 32 partite. È la seconda vittoria su quattro partite in questo torneo, dopo quella contro la Scozia Storica vittoria per l’Italia nel Sei Nazioni maschile di rugby: gli Azzurri hanno battuto l’Inghilterra 23. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rugby 6 Nazioni, vittoria storica per Italia: battuta Inghilterra 23-18 dopo 32 sconfitte consecutive contro inglesi - VIDEO

Articoli correlati

Italia fantastica al Sei Nazioni, battuta 23-18 l’Inghilterra: prima storica vittoria in 33 incontriL’Italia conquista una storica vittoria (23-18) contro l’Inghilterra allo stadio Olimpico grazie a una meta decisiva di Marin e al piede preciso di...

Storica vittoria dell’Italia del rugby sull’Inghilterra nel Sei Nazioni: finisce 23-18 per gli AzzurriNel 1991 ci fu il primo incontro tra le due formazioni e oggi nel 2026 arriva la prima vittoria in assoluto dell’Italrugby: è storia.

Una selezione di notizie su Rugby 6 Nazioni vittoria storica per...

Temi più discussi: Sei Nazioni di rugby, storica vittoria azzurra: Inghilterra battuta 23-18. Abodi: Coraggio e onore; 6 Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18: prima vittoria azzurra su inglesi; Rugby, la stampa mondiale applaude l’Italia. Ora un’altra vittoria per fare la storia; Italrugby da sogno al Sei Nazioni, gli azzurri battono l'Inghilterra e scrivono la storia LE FOTO.

6 Nazioni, Italia-Inghilterra finisce 23-18: prima storica vittoria azzurra sugli inglesiLeggi su Sky TG24 l'articolo 6 Nazioni, Italia-Inghilterra finisce 23-18: prima storica vittoria azzurra sugli inglesi ... tg24.sky.it

L’Italia scrive la storia al 6 Nazioni: vittoria eroica contro l’Inghilterra per 23-18!Per la prima volta nella storia l'Italia batte l'Inghilterra: i quasi 70.000 spettatori dell'Olimpico festeggiano la vittoria al 6 Nazioni ... generationsport.it

L'Italia del rugby batte l'Inghilterra e vola negli ascolti su TV8 e Sky x.com

Radio1 Rai. . #Italrugby Sabato 7 marzo 2026 rimarrà nella storia del #rugby. La Nazionale Azzurra sconfigge per la prima volta l'Inghilterra: 23-18. Riviviamo insieme tutte le emozioni dell'Olimpico di Roma nella radiocronaca di #PaoloPacitti su #Radio1 e # - facebook.com facebook