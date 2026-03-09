Rsa | il Consiglio di Stato conferma l’Iva nella quota sanitaria

Il Consiglio di Stato, attraverso la Terza Sezione, ha emesso una sentenza definitiva che conferma l’applicabilità dell’IVA sulla quota sanitaria delle residenze assistite. La decisione riguarda specificamente la legittimità dell’imposta sul valore aggiunto in questo settore e si riferisce a una questione già dibattuta. La sentenza chiude un percorso giudiziario che si era aperto in precedenza.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha emesso una sentenza definitiva che conferma la legittimità dell'inclusione dell'imposta sul valore aggiunto nella quota sanitaria delle residenze assistite. La decisione, resa venerdì scorso, chiude un contenzioso tra i gestori e l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest riguardo ai contratti per il triennio 2023-2025. Il cuore della disputa legale riguardava la definizione della tariffa unica come onnicomprensiva, includendo quindi anche l'Iva nel calcolo della compartecipazione alla retta. Le cooperative avevano impugnato tale disposizione sostenendo che il regime fiscale agevolato al 5% venisse penalizzato rispetto ai gestori esenti da imposta.