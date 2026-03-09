Rooster tra commedia e fragilità | Bill Lawrence e Steve Carell raccontano la serie

Durante un incontro stampa, il creatore della serie e il protagonista hanno spiegato come lo show, disponibile su HBO Max, combina elementi di commedia e fragilità. Hanno sottolineato che il loro obiettivo è mostrare personaggi che affrontano un mondo complesso e spesso caotico, rendendo così la narrazione più coinvolgente. La serie mette in scena situazioni che riflettono le difficoltà quotidiane dei protagonisti.

"Viviamo in un mondo caotico, e vedere i personaggi affrontare il caos rende lo show interessante". L'incontro stampa con il creatore e con il protagonista della serie targata HBO Max. Siamo tutti soli. Sembra questa la prerogativa che muove Rooster, la nuova serie con Steve Carell firmata da Bill Lawrence e Matt Tarses. Disponibile su HBO Max, al centro della storia c'è Greg, scrittore di bestseller popolari - forse troppo popolari, di quelli che riempiono le librerie delle stazioni e degli aeroporti - che decide di approfittare di un invito all'università per controllare come sta la figlia Katie (Charly Clive), docente in piena crisi dopo essere stata lasciata dal marito (tradendola con per una studentessa, classico cliché). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rooster, tra commedia e fragilità: Bill Lawrence e Steve Carell raccontano la serie Articoli correlati Rooster: la nuova serie HBO con Steve Carell racconta padri, figlie e la solitudine del nostro tempoC’è una frase che emerge quasi per caso durante la presentazione stampa di Rooster, ma che finisce per definire perfettamente l’anima della serie. Leggi anche: Steve Carell, Ryan Gosling ed Emma Stone in una commedia romantica che smonta i cliché dell’amore Tutti gli aggiornamenti su Bill Lawrence Temi più discussi: Rooster: la nuova serie HBO con Steve Carell racconta padri, figlie e la solitudine del nostro tempo; Steve Carell: Il set di Rooster come quello di The Office; Rooster, una comedy universitaria con Steve Carell dal creatore di Scrubs; Rooster – La nostra recensione in anteprima della serie TV di HBO Max con Steve Carell!. Bill Lawrence: «In Rooster la solitudine dei genitori tra rilessione e ironia»«Matt ha ammesso davanti alle telecamere di non aver mai visto il finale di Scrubs, quindi non ci parliamo». Bill Lawrence scherza con la stampa presente ... leggo.it Rooster: la nuova serie HBO con Steve Carell racconta padri, figlie e la solitudine del nostro tempoSteve Carell torna in TV con Rooster, la nuova serie HBO che mescola umorismo, malinconia e relazioni familiari ... panorama.it Scrubs, il creatore Bill Lawrence sul possibile rinnovo del reboot: "Stiamo tutti incrociando le dita" x.com Il ritorno di Scrubs entusiasma il pubblico e il creatore Bill Lawrence è fiducioso per il futuro Il reboot della celebre serie comedy ambientata nel mondo dei medici ha attirato più di 11 milioni di spettatori nei primi cinque giorni di programmazione su ABC, Hul - facebook.com facebook