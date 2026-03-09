Ronco | 14.000 residenti in attesa il Comune tace

A Ronco, quartiere di Forlì, circa quattordicimila persone sono in attesa di chiarimenti dall’amministrazione comunale. Non ci sono comunicazioni ufficiali o aggiornamenti riguardo alle questioni che coinvolgono la zona. Il Comune non ha rilasciato dichiarazioni e il silenzio si protrae da tempo, lasciando i residenti senza risposte concrete.

Il silenzio dell’amministrazione comunale di Forlì pesa come un macigno sul quartiere Ronco, dove oltre quattordicimila residenti attendono risposte che non arrivano. Roberto Casadei ha lanciato un appello urgente dopo che il vicesindaco Vincenzo Bongiorno ha ignorato ripetute sollecitazioni su nodi critici per la vita del quartiere. La situazione è esplosiva: un centro sociale per anziani manca da anni, il Ronco Lido giace chiuso da un quarto di secolo e Piazza Berlinguer diventa terreno di degrado. Mancanza di interlocutori ufficiali lascia i cittadini in uno stato di abbandono totale rispetto alle istituzioni. Le richieste presentate all’ente locale sono rimaste lettera morta senza alcuna risposta scritta o verbale dal vertice politico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ronco: 14.000 residenti in attesa, il Comune tace Articoli correlati Leggi anche: Eccellenza: ore 14,30 corticella in viaggio. Il Mezzolara in trasferta rischia con il Cava Ronco Macerata: tetto crolla, scuola chiusa. Il Comune taceNel cuore di Macerata, presso il polo scolastico delle ex Casermette, un'aula della scuola secondaria di primo grado Enrico Mestica è rimasta...