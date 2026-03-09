( a skanews) — Migliaia di persone a Roma alla mobilitazione dell’associazione «Non una di meno» nel giorno dello sciopero transfemminista, nell’ambito delle azioni organizzate fra l’8 e il 9 marzo in occasione della giornata internazionale della donna. Il corteo è partito da Piazzale Ostiense, diretto verso il Ministero dell’Istruzione. «Rompiamo le righe, corpi liberi da guerre e patriarcato» si legge nello striscione di apertura. 8 marzo, la storia dei diritti conquistati dalle donne. guarda le foto «Consenso sì, Bongiorno no», è uno degli slogan gridato dalle persone alla manifestazione che contestano al governo l’approvazione del DdL Bongiorno, ma anche la bocciatura del congedo retribuito ai padri, l’eliminazione di Opzione Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Rompiamo le righe, corpi liberi da guerre e patriarcato» è lo slogan della manifestazione organizzata a Roma da "Non Una di Meno"

