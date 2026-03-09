Romina Power sulla famiglia nel bosco | Anche noi vivevamo così come osano L’unico sbaglio? Venire in Italia

Romina Power ha commentato la vicenda della famiglia nel bosco, affermando di aver condiviso scelte di vita simili con il marito, Al Bano Carrisi, e di aver vissuto in modo rurale come altri. La cantante ha sottolineato che il loro unico errore sarebbe stato trasferirsi in Italia. La loro esperienza riguarda un periodo passato, in cui hanno scelto di vivere lontano dai centri urbani.

Romina Power si è rivista in qualche modo nel caso della famiglia nel bosco. Come i neorurali anglo-australiani in Abruzzo, anche la cantante dice di aver fatto quelle stesse scelte di vita con il marito Al Bano Carrisi. E non vuol neanche immaginare cosa sarebbe successo, se si fosse ritrovata a subire sulla sua pelle una decisione come quella imposta dal tribunale dell’Aquila alla mamma dei tre bambini. «Negli anni ’60 io e Al Bano eravamo la famiglia nel bosco – ricorda sui social Romina Power – solo che facevamo anche tournée ed incidevamo dischi». Poi attacca senza mezzi termini la decisione del Tribunale per i Minori dell’Aquila di... 🔗 Leggi su Open.online

