Roma ripartenza dopo Genova | la corsa europea non è finita

La Roma ha perso 2-1 contro il Genoa al Luigi Ferraris in una partita decisiva per la corsa europea. La squadra romana ha subito un passo falso che complica le possibilità di ottenere un piazzamento in classifica. La gara si è conclusa con la sconfitta della Roma, lasciando spazio a nuove sfide nella stagione in corso.

La Roma ha vissuto una serata amara ieri al Luigi Ferraris, uscendo sconfitta  2?1 contro il Genoa  in un match che ha complicato la sua corsa verso un piazzamento europeo. I rossoblù liguri si sono imposti grazie a un rigore trasformato da  Junior Messias  e al gol decisivo di  Vitinha  nel finale, mentre la Roma aveva momentaneamente pareggiato con  Evan?N’dicka. Pur trattandosi di un risultato che complica la corsa per un piazzamento in Champions League, la Roma  non è fuori dai giochi: la classifica resta estremamente equilibrata, con i giallorossi al quarto posto con  51 punti insieme al Como  e un solo punto di vantaggio sulla Juventus. Una battuta d’arresto, non una resa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

