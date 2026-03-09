La Roma ha perso 2-1 contro il Genoa al Luigi Ferraris in una partita decisiva per la corsa europea. La squadra romana ha subito un passo falso che complica le possibilità di ottenere un piazzamento in classifica. La gara si è conclusa con la sconfitta della Roma, lasciando spazio a nuove sfide nella stagione in corso.

La Roma ha vissuto una serata amara ieri al Luigi Ferraris, uscendo sconfitta 2?1 contro il Genoa in un match che ha complicato la sua corsa verso un piazzamento europeo. I rossoblù liguri si sono imposti grazie a un rigore trasformato da Junior Messias e al gol decisivo di Vitinha nel finale, mentre la Roma aveva momentaneamente pareggiato con Evan?N’dicka. Pur trattandosi di un risultato che complica la corsa per un piazzamento in Champions League, la Roma non è fuori dai giochi: la classifica resta estremamente equilibrata, con i giallorossi al quarto posto con 51 punti insieme al Como e un solo punto di vantaggio sulla Juventus. Una battuta d’arresto, non una resa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ripartenza dopo Genova: la corsa europea non è finita

