A Roma ovest, undici persone sono state arrestate, tra cui quattro minorenni, per aver fatto parte di una banda coinvolta in torture con acqua bollente e in video shock. Le indagini hanno portato all’identificazione di questi soggetti, ritenuti responsabili di aver commesso vari reati nella zona. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari e sequestrato materiale legato alle attività criminose.

Undici persone, tra cui quattro minorenni, sono state identificate come membri di una banda operante nella zona ovest di Roma. Tra gennaio e luglio dello scorso anno, questi soggetti hanno commesso sequestri di persona e torture con acqua bollente, scene che sono state riprese in video dagli stessi aggressori. La giustizia sta per attivarsi: sei maggiorenni affrontano un processo immediato, mentre i casi dei quattro minori saranno gestiti dalla procura specializzata. L’indagine è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Trastevere sotto la direzione del pm Carlo Morra e dei sostituti procuratori Carlo Villani e Claudio Santangelo. L’incubo nei quartieri periferici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma ovest: 11 arresti, torture con acqua bollente e video shock

Articoli correlati

Leggi anche: Torture con l'acqua bollente riprese in video. La banda dei pischelli di Roma ovest va a processo

"In Iran arresti e torture e 30mila morti. Chiediamo sostegno internazionale" (VIDEO)È stato detto durante una manifestazione a sostegno del popolo iraniano, che ha avuto luogo in piazza Ponterosso ieri, sabato 31 gennaio “Dal 28...

Contenuti e approfondimenti su Roma ovest

Roma: contrasto al narcotraffico, 11 arrestiContinua senza sosta l'attività di contrasto al narcotraffico nella Capitale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma ... ilmetropolitano.it

Roma, 11 arresti per hashish, cocaina ed ectasyChat criptate, appuntamenti fissati in pochi minuti, la droga occultata persino negli ovetti di cioccolata, destinata alla movida del centro storico di Roma. E' uno spaccio sempre più sfuggente, che a ... rainews.it