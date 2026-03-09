A Roma, durante un controllo sul territorio, sono stati trovati 2.670 euro in contanti nascosti in una attività commerciale. La vicenda riguarda la vendita di gioielli d’oro rubati, che si svolge in modo rapido e senza particolari ostacoli. L’operazione ha messo in evidenza la facilità con cui si svolgono queste transazioni in città.

In un’operazione di controllo sul territorio della Capitale, è emerso che la vendita di gioielli d’oro rubati avviene con estrema facilità e rapidità. Un test pratico ha dimostrato come una catenina da 30 grammi sia stata trasformata in liquidità immediata senza alcun interrogatorio sulla provenienza del bene. Il denaro incassato ammonta a 2.670 euro, accreditato direttamente sul conto corrente dell’acquirente nel giro di ventiquattro ore. La transazione è stata registrata con la causale rottami da fusione, nascondendo l’origine reale dell’oggetto prezioso. La trappola del valore immediato. L’esperimento condotto nella città eterna ha messo in luce una falla critica nel sistema di controllo dei beni preziosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: oro rubato in contanti in 24 ore, 2.670€ senza controlli

Articoli correlati

Leggi anche: L'oro alle stelle scatena i ladri a Roma. Così i gioielli di famiglia diventano "fantasma" in 24 ore

Leggi anche: Roma: controlli a Termini, 6 arresti e 9 denunce, sequestrati 18.000 euro in contanti e 80 kg cibo

Tutto quello che riguarda Roma oro rubato in contanti in 24 ore 2...

Discussioni sull' argomento Traditi dalle quattro frecce: banda dell'oro rosso intercettata a Tor Bella Monaca; Cassino, in fuga con l'oro rubato a un'anziana. La Polizia intercetta e arresta due truffatori; Aiuto, sono stato derubato. A 17 anni in fuga col Rolex da 100mila euro rubato: bloccato dai carabinieri; Si presenta in commissariato per l'obbligo di firma, ma lo scooter parcheggiato fuori è rubato.

Roma, truffata dal finto idraulico: bottino da migliaia di euro. «Mi ha chiusa in bagno e ha rubato oro e gioielli»«Non so come sia stato possibile. Non sono semplici ladri, sono dei manipolatori addestrati per imbambolare le persone». La signora Anna (la chiameremo così perché preferisce restare anonima) è ... ilmessaggero.it

Roma, scompare un quindicenne, la mamma chiede aiuto ai CC. Che lo ritrovano: vendeva fumo al parco con un coetaneo x.com

***Roma di una volta - Suggestiva foto ricordo del 1899 sulla Balconata degli Horti Farnesiani.*** *** Dietro la Basilica di Massenzio.*** - facebook.com facebook