Roma nuovo raid vandalico al liceo Righi | scuola devastata con gli estintori

Roma, 9 marzo 2026 – Nuovo raid vandalico al liceo scientifico Augusto Righi. Un gruppo di persone ha irruzione nella scuola e ha danneggiato le aule, spargendo acqua e rovesciando gli estintori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Non si registrano feriti tra studenti e insegnanti.

Roma, 9 marzo 2026 – Nuovo raid vandalico ai danni del liceo scientifico Augusto Righi di Roma. A distanza di circa un mese dal precedente episodio, che aveva provocato danni per oltre 12 mila euro, questa mattina all'apertura la sede di via Boncompagni è stata trovata nuovamente devastata e resa temporaneamente inagibile. Secondo quanto riferito dal dirigente scolastico Giovanni Coliandro, ignoti si sarebbero introdotti durante la notte nell'istituto, utilizzando gli estintori in dotazione alla scuola per devastare gli ambienti interni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e Daniele Parrucci, delegato del sindaco per l'edilizia scolastica.