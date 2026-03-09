Roma | nuovo protocollo per infortuni copertura h24

A Roma è stato firmato un nuovo protocollo tra la Procura e le tre Asl della città per gestire gli infortuni sul lavoro. Il documento stabilisce le modalità operative da seguire in caso di incidenti, garantendo una copertura disponibile 24 ore su 24. La misura mira a migliorare le risposte immediate e coordinare meglio le attività di intervento.

Un nuovo protocollo di intesa siglato a Roma tra la Procura e le tre Asl della capitale ridefinisce le procedure per gli infortuni sul lavoro. La firma, avvenuta nella sede giudiziaria romana, coinvolge direttamente il procuratore Francesco Lo Voi e i direttori delle agenzie sanitarie locali. L'accordo mira a garantire un intervento tecnico immediato h24, anche nei giorni festivi, superando le criticità organizzative segnalate dall'Ispettorato del Lavoro. Questa mossa segna una rottura con la prassi precedente, dove la reperibilità era spesso frammentata o assente nelle fasce orarie notturne.