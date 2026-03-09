Roma Nord piange Emilio, figura centrale nel quartiere Flaminio, dove gestiva un forno storico che da anni univa diverse generazioni di residenti. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi conosceva il suo lavoro e il ruolo di punto di riferimento nel quartiere. La comunità si stringe intorno al ricordo di una presenza che ha segnato la vita di molti.

Emilio Graziani, anima di un forno storico nel cuore del quartiere Flaminio a Roma Nord, è scomparso prematuramente lasciando un vuoto profondo nella comunità locale. La notizia del decesso ha raggiunto le famiglie della zona all’inizio della settimana corrente, trasformando l’attività in via Andrea Bregno in un punto di ritrovo per il cordoglio collettivo. L’annuncio del lutto è apparso improvvisamente sulla saracinesca abbassata dell’esercizio commerciale, segnando la fine di un’epoca per generazioni di clienti che hanno fatto della pizzeria e pasticceria un luogo di riferimento. Il 7 marzo si sono svolte le esequie, un momento intenso dove la famiglia ha ringraziato la folla presente per aver trasformato un giorno doloroso in una celebrazione della vita di Emilio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma Nord piange Emilio: il forno che univa generazioni

