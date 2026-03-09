Roma nord piange Emilio Graziani volto gentile di Dolce Forno

Roma nord si ferma per la scomparsa di Emilio Graziani, titolare di “Dolce Forno” nel quartiere Flaminio. La sua morte ha colpito la comunità locale, lasciando un vuoto tra clienti e conoscenti. Graziani era conosciuto come il volto gentile del negozio, che ha gestito con passione negli anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore.

Scomparso prematuramente il titolare di un'attività storica del Flaminio, luogo di passaggio per tante generazioni dell'intero quadrante Lutto al quartiere Flaminio. È scomparso prematuramente il titolare di “Dolce Forno”, Emilio Graziani. La notizia del decesso prematuro si è diffusa nel quartiere di Roma nord all'inizio della scorsa settimana. All'improvviso, sulla saracinesca dell'attività in via Andrea Bregno, è comparso un bigliettino con l'annuncio del lutto. Emilio era un personaggio ben noto nella zona, per la sua bravura, la sua gentilezza e il suo sorriso. “Quando c’eri tu dietro al bancone era una gioia, per adulti e piccini, a cui regalavi spesso ogni ben di Dio anche a prezzi - diciamo - politici” ricorda Antonella in un post del 6 marzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Forno piange nonno Emilio. La comunità vicina alla famigliaForno in lutto per la drastica e violenta morte di Emilio Tonarelli, 77 anni, persona stimata in paese. Leggi anche: Agnese dolce Agnese, un inedito Ivan Graziani al Piccolo teatro dello Scalo