“Una stanza tutta per sé” è il nuovo ambiente che da oggi, 9 marzo, l’XI Distretto di Polizia San Paolo a Roma potrà offrire per la tutela delle vittime di violenza di genere. Realizzata grazie alla partnership tra la Questura della capitale e Soroptimist international, la comfort zone è concepita con la finalità di offrire accoglienza alle vittime di violenza e va ad arricchire la filiera di uffici del distretto deputato alla trattazione dei codici rossi. L’iniziativa segna anche un’importante tappa simbolica per l’impegno profuso dalla Questura di Roma sul fronte della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Durante la... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, inaugurata al distretto San Paolo "Una stanza tutta per sé"

Articoli correlati

Inaugurata a Vasto “Una stanza tutta per sé”: spazio protetto per le vittime di violenzaÈ stata inaugurata oggi 19 dicembre, nei locali del commissariato di polizia di Vasto, la nuova sala d’ascolto dedicata alle vittime di violenza e...

'Una stanza tutta per sè', al Royal Victoria Hotel la mostra che omaggia l'opera di Virginia WoolfSabato 7 marzo alle ore 18, in occasione della Festa della donna, si inaugura, nelle antiche sale del Royal Victoria Hotel a Pisa, ‘Una stanza tutta...