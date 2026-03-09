Roma | il giovane Daniele Bartocci premiato in Senato e in Top40 Under 40

A Roma, il giovane Daniele Bartocci è stato premiato in Senato e inserito nella lista Top40 Under 40. È stato riconosciuto come uno dei talenti emergenti nel settore food e sport, ricevendo un importante riconoscimento internazionale ai Business Elite Awards 2025. L'evento si è svolto al prestigioso St.

Importante riconoscimento per il giovane talento food & sport Daniele Bartocci. Dopo essere stato inserito tra i 40 Under 40 più influenti al mondo ai Business Elite Awards 2025 al St. Regis Roma (Top40 Under 40 2025), Bartocci ha recentemente ricevuto il prestigioso Premio speciale Eccellenza Italiana presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, premio condiviso con personalità di spicco come Giuseppe Brindisi, conduttore del programma Zona Bianca. Daniele Bartocci, food manager e giornalista già inserito tra le 100 Eccellenze Italiane (2023) a Montecitorio, si conferma una delle giovani figure italiane più versatili e dinamiche. Negli ultimi anni ha saputo unire competenze manageriali, comunicazione e storytelling nei settori food & sport, diventando un volto stimato sui social e in televisione, radio e format specializzati.