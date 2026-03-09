A Roma, Donyell Malen ha segnato sei gol nelle prime otto partite con la squadra. Nonostante il suo contributo, gli altri acquisti fatti dalla società non hanno portato miglioramenti evidenti alla squadra. La presenza dell’attaccante olandese sembra essere l’unico elemento che si distingue in questa fase iniziale della stagione. Nessun altro giocatore ha inciso allo stesso modo finora nel campionato.

L’impatto di Donyell Malen ha fugato ogni possibile dubbio. Sei reti nelle prime otto presenze con la Roma raccontano meglio di qualsiasi analisi quanto l’attaccante olandese sia stato determinante fin dal suo arrivo nella capitale. Un inserimento immediato, una capacità di incidere che ha cambiato il volto dell’attacco giallorosso. Il problema, però, è che il mercato invernale romanista sembra fermarsi praticamente qui. Accanto a Malen sono arrivati anche Robinio Vaz, Bryan Zaragoza e Lorenzo Venturino, ma il loro contributo finora è stato decisamente limitato. I numeri raccontano bene la situazione: i tre nuovi innesti hanno messo insieme appena 381 minuti complessivi, mentre il solo Malen è già salito a quota 661. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, il colpo Malen non basta: gli altri acquisti non incidono

