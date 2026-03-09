Il direttore sportivo della Roma, Massara, ha guidato le operazioni di mercato nelle ultime due finestre di trasferimenti, con alcune mosse considerate positive e altre criticate per le lacune evidenti. Le recenti settimane hanno portato a un aumento delle discussioni sul suo operato, mettendo in evidenza le scelte fatte e le aree in cui si sono verificati problemi. La situazione resta al centro del dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Il DS non convince pienamente: gli acquisti finora realizzati lasciano dubbi sulla sua gestione. Le ultime settimane complicate per la Roma hanno rimesso al centro della discussione il lavoro svolto dal DS Massara nelle ultime due sessioni di mercato. La Roma nella sessione estiva si è rinforzata soprattutto in difesa con gli acquisti di Wesley, Ghilardi, Ziolkowski e il ritorno di Hermoso. A centrocampo Gasperini chiedeva alcuni rinforzi ma l'unico acquisto è stato El Aynaoui, che tra alti e bassi ha mostrato qualità interessanti. Infine, in attacco sono arrivati Bailey, deludente e tornato all'Aston Villa dopo il prestito non riscattato, e Ferguson, che è stato frenato dagli infortuni per gran parte della stagione.

© Sololaroma.it - Roma, il bilancio di Massara: tra buone mosse e lacune evidenti

