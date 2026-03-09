Roma si prepara a giocare contro il Bologna dopo la sconfitta di Genova. La squadra ha l’obbligo di risalire la china e cercare di ottenere un risultato positivo. La partita si gioca giovedì e l’allenatore non vuole lasciare spazio a ulteriori errori.

Dopo la delusione di Genova, la Roma è chiamata a rialzare subito la testa e tornare a sorridere. Giovedì si torna in campo contro il Bologna e Gasperini non vuole lasciare spazio a nuovi passi falsi. Gli ottavi di finale contro i rossoblù rappresentano solo uno dei tanti “derby italiani” nelle competizioni europee: per i giallorossi, infatti, sono ben quattro le volte (Bologna incluso) in cui il cammino europeo li ha visti sfidare un’altra squadra italiana. Il Bologna, invece, può contare su un solo precedente contro un club italiano: la semifinale di Coppa Intertoto 1998-1999 contro la Sampdoria, in cui i rossoblù riuscirono a conquistare la qualificazione al turno successivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i precedenti nei “derby italiani” in Europa

Articoli correlati

Finali e fumogeni, fenomeni e... Intertoto: storia dei 20 derby italiani in EuropaL'urna di Nyon ha accoppiato Bologna e Roma per gli ottavi di finale di Europa League.

Leggi anche: Calcio, Europa League, derby italiano Bologna-Roma

Il gol di Pellegrini nel derby da Radio Olympia (Lazio-Roma 0-1)

Tutto quello che riguarda Roma i precedenti nei derby italiani in...

Temi più discussi: Genoa-Roma, i precedenti; Matchday | Roma-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma - Juventus Football Club; Servizio civile, 55 posti alla Caritas di Roma; Fantacalcio, c'è Genoa-Roma: curiosità e precedenti.

Nei 58 precedenti è buono il bilancio del Genoa in casa con la RomaNei 58 precedenti è buono il bilancio del Genoa in casa con la Roma De Rossi due volte espulso a Marassi da avversario ... pianetagenoa1893.net

Roma-Lille e i tre rigori sbagliati: tutti i precedentiI tre rigori sbagiati da Dovbyk e Soulé in Roma-Lille non sono un record per il calcio italiano o internazionale. Ecco tutti i precedenti che si ricordano a memoria d’uomo La scena degli attaccanti ... panorama.it

Brindisi, inibizioni per il presidente Roma e il ds Righi per comportamenti lesivi verso l’addetta stampa - facebook.com facebook

Roma, scompare un quindicenne, la mamma chiede aiuto ai CC. Che lo ritrovano: vendeva fumo al parco con un coetaneo x.com