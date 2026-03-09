A Roma, al 31 dicembre 2025, sono state registrate 96.439 imprese femminili, confermando la capitale come la provincia italiana con il maggior numero di queste attività. Questo dato si riferisce all’intera area metropolitana e rappresenta la situazione più numerosa in tutto il Lazio, superando altre province della regione. La cifra riguarda le imprese attive e registrate alla fine dell’anno scorso.

Al 31 dicembre 2025 le imprese femminili, nella Capitale, sono 96.439: dato che fa dell’area metropolitana di Roma la prima provincia italiana per numero di imprese femminili registrate (nel Lazio sono 137.529). Le imprese femminili, a Roma e provincia, rappresentano il 22,1% delle imprese totali. Realtà produttive che scelgono, in un contesto economico non facile, quale loro principale settore di attività, il terziario: quasi 22mila imprese “rosa” di Roma si concentrano, infatti, nel “Commercio” seguito, a distanza, con poco meno di 10mila imprese dal comparto “Alloggio e ristorazione”. Oltre 9mila le imprese femminili nel settore delle attività dei “servizi alla persona”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Roma guida l’Italia per numero di imprese femminili

Articoli correlati

Leggi anche: Imprese femminili, a Udine lieve calo ma FVG sopra la media italiana: 21mila le imprese in "rosa"

Chieti al terzo posto in Italia per numero di imprese guidate da donneIn particolare, in provincia di Chieti le imprese a conduzione femminile sono 11.

Tomba Gaby Gabriella Angelini (1911-1932) Aviatrice italiana morta a 21 anni in un incidente aereo.

Tutti gli aggiornamenti su Roma guida

Temi più discussi: Marzo 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; I 5 ristoranti italiani da provare almeno una volta nella vita secondo Michelin: ecco quali sono; Italia-Inghilterra al Sei Nazioni in tv e streaming: dove vedere il match; Immobiliare, boom dell’extra-lusso. Lago di Como al top. Roma guida le grandi città – LMF.

Vino, a Roma l'Italia del Pinot Nero e del Sauvignon- ROMA - Due vitigni internazionali nell'interpretazione dei produttori italiani saranno al centro dell'appuntamento a Roma il 7 e l'8 febbraio presso l'Hotel Belstay, organizzato da Vinodabere che ha ... ansa.it

Da Trieste a Roma, 5 ristoranti in Italia da provare almeno una volta nella vita secondo la Guida MichelinLa Rossa ha pubblicato una selezione di insegne che, per unicità dell'offerta gastronomica e atmosfere, rappresentano esperienze irrinunciabili per un gourmand. Ecco quali sono ... corriere.it

Roma non è solo Colosseo e Fontana di Trevi. Esiste una città fatta di streghe, fantasmi, culti egizi e quartieri pieni di storie incredibili. Questo weekend ti portiamo a scoprire 6 luoghi e storie sorprendenti di Roma con le nostre visite guidate. Garbatella Se - facebook.com facebook

Dalla guida agli spettacoli a Roma di Julia ai consigli sul riciclo di Alciaio, sono basati su LLM e tecnologia RAG stanno diventando il front-end di città, istituzioni e aziende, promettendo risposte 24/7 x.com