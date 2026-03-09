Roma | debiti con l’erario in Italia ma portano valori all’estero 10 denunce

A Roma, dieci persone sono state denunciate per aver accumulato debiti con l’erario, arrivando fino a 160 mila euro, e aver cercato di espatriare portando con sé denaro e beni di valore pari a centomila euro. Gli investigatori hanno scoperto che, nonostante i debiti fiscali, gli indagati avevano trasferito somme e oggetti di valore all’estero. Le denunce riguardano sia irregolarità fiscali che tentativi di elusione.

Avevano accumulato ingenti debiti con l’erario, in alcuni casi anche fino a 160 mila euro, e hanno tentato di espatriare portando con sé denaro e beni preziosi per un valore complessivo di centomila euro. È quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Roma durante i controlli effettuati all’aeroporto di Ciampino. Qui, sono stati intercettati una decina di individui nell’area partenze, tutti coinvolti in questa situazione critica. Debiti e tentativi di espatrio. In particolare, un esperto gemmologo si era trovato in una situazione debitoria di 160 mila euro e stava cercando di portare all’estero uno smeraldo del valore di 15.500 euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: debiti con l’erario in Italia ma portano valori all’estero, 10 denunce Articoli correlati Leggi anche: Modello F24, cambiano le compensazioni: si dimezza il limite massimo di debiti con l’erario oltre il quale si bloccano Leggi anche: Italia in equilibrio e più matura: "ma debiti da governare" Contenuti e approfondimenti su Roma debiti con l'erario in Italia ma... Temi più discussi: Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Come salvare la continuità aziendale riducendo i debiti; Frode fiscale a Roma, sequestri per 13 milioni; Fondazione Santa Lucia, svolta vicina: c'è un'offerta per salvare l’eccellenza di via Ardeatina e 800 posti di lavoro. Roma: debiti con l’erario in Italia ma portano valori all’estero, 10 denunceDieci persone intercettate a Ciampino tentano di espatriare con beni preziosi per sfuggire a debiti con l'erario. romadailynews.it Roma, fermati a Ciampino con contanti e gioielli non dichiarati: dieci denunciati. Sequestri per oltre 100mila euroA Ciampino fermati 10 passeggeri con pendenze fiscali e valori non dichiarati. Sequestri per oltre 100mila euro, tra i beni anche un diamante ... affaritaliani.it Alcuni scatti dell'evento di ieri a Roma: “Le Donne che fanno grande il Lazio”, promosso dalla Regione Lazio. Il riconoscimento è stato conferito alla nostra Chiara Amirante dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall’Assessore Simona Bald - facebook.com facebook #Italrugby, il sogno diventato realtà: a Roma cadono i maestri della rosa x.com