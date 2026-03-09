Roma | debiti con l’erario in Italia ma portano valori all’estero 10 denunce

A Roma, dieci persone sono state denunciate per aver accumulato debiti con l’erario, arrivando fino a 160 mila euro, e aver cercato di espatriare portando con sé denaro e beni di valore pari a centomila euro. Gli investigatori hanno scoperto che, nonostante i debiti fiscali, gli indagati avevano trasferito somme e oggetti di valore all’estero. Le denunce riguardano sia irregolarità fiscali che tentativi di elusione.

Avevano accumulato ingenti debiti con l’erario, in alcuni casi anche fino a 160 mila euro, e hanno tentato di espatriare portando con sé denaro e beni preziosi per un valore complessivo di centomila euro. È quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Roma durante i controlli effettuati all’aeroporto di Ciampino. Qui, sono stati intercettati una decina di individui nell’area partenze, tutti coinvolti in questa situazione critica. Debiti e tentativi di espatrio. In particolare, un esperto gemmologo si era trovato in una situazione debitoria di 160 mila euro e stava cercando di portare all’estero uno smeraldo del valore di 15.500 euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

