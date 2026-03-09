Roma corteo di Non una di meno per l’8 marzo | Disarmiamo il patriarcato

Roma ha visto un grande corteo organizzato da “Non una di meno” in occasione dell’8 marzo. Da Circo Massimo a piazza Vittorio, attraversando il Colosseo, migliaia di persone si sono riunite per partecipare alla manifestazione. Il gruppo ha portato avanti il suo messaggio contro il patriarcato, chiedendo azioni concrete per l’uguaglianza di genere. La protesta si è conclusa nel pomeriggio senza incidenti.

Roma, 9 marzo 2026 – Da Circo Massimo a piazza Vittorio, passando per il Colosseo, migliaia di persone sono scese in piazza nella Capitale per il corteo di “Non una di meno”, che in occasione dell’8 marzo ha rilanciato le rivendicazioni del movimento contro patriarcato, violenza di genere e disuguaglianze. Tra slogan, striscioni e momenti di tensione, le attiviste hanno puntato il dito anche contro il governo e il ddl Bongiorno. Lo striscione e gli slogan in piazza. Ad aprire la manifestazione, partita da piazza Ugo La Malfa, nei pressi del Circo Massimo, un grande striscione con la scritta “Disarmiamo il patriarcato”. Lungo il percorso fino a piazza Vittorio, attraversando il Colosseo, in piazza sono risuonati slogan come “Consenso sì, Bongiorno no” e “Abbiamo il governo più antifemminista degli ultimi 80 anni”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

