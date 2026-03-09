Roma | controlli da Prati a Monte Mario 5 arresti e 4 denunce

Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia Trionfale hanno condotto controlli nei quartieri Prati, Mazzini, Delle Vittorie, Flaminio e Monte Mario, arrestando cinque persone e denunciandone altre quattro. Le operazioni sono state svolte in modo straordinario per verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza nei diversi quartieri della zona.

Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia Trionfale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Prati, Mazzini, Delle Vittorie, Flaminio e Monte Mario. L’operazione, mirata alla prevenzione dei reati in genere con un focus particolare sul fenomeno della mala movida, ha portato all’arresto di 5 persone e alla denuncia di altre 4. I carabinieri della stazione Medaglie d’Oro hanno arrestato un romano di 41 anni, commerciante, trovato in possesso di 16 grammi di cocaina suddivisi in dosi e 80 euro in contanti presso la propria abitazione. Arresti e Denunce per Spaccio di Droga. I carabinieri della stazione Flaminia hanno arrestato un giovane di 16 anni sorpreso in piazza Grecia con 200 grammi di hashish e due bilancini di precisione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

