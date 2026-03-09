Evan Ndicka, difensore della Roma, ha segnato tre gol consecutivi nelle ultime due settimane, una serie che ha sorpreso molti osservatori. Dopo aver avuto poche occasioni di rete in passato, il giocatore ivoriano ha trovato un ritmo offensivo che ha attirato l’attenzione, contribuendo agli ultimi risultati della squadra. La sua performance si distingue nel contesto della stagione della Roma, portando un tocco di imprevedibilità nel reparto avanzato.

Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. Il Milan mi segue? Vi rispondo così» Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Bisseck torna sul KO col Milan: «Se mi avessero detto che avremmo perso due derby per vincere lo scudetto avrei firmato. Tanti club mi vogliono? Sono concentrato solo su una cosa» Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, bomber Ndicka ci ha preso gusto! Cosa c’è dietro i suoi 3 gol consecutivi

Articoli correlati

Leggi anche: Le pagelle. Ricci ci ha preso gusto in zona gol, da Iglio errore evitabile

La Roma passa anche a Lecce, decisivi i gol di Ferguson e Dovbyk: Gasperini ritrova i suoi bomberPrima Ferguson e poi Dovbyk: la Roma di Gasperini trova i gol dei suoi bomber e passa anche a Lecce, fermando i salentini 2-0 e restando così...

Contenuti e approfondimenti su Roma bomber Ndicka ci ha preso gusto...

Temi più discussi: Roma, amaro Gasperini: Eravamo a +7 sulla Juve...Dispiaciuti ma davanti restiamo noi; Genoa-Roma, le pagelle: N’Dicka, non basta la vita da bomber. Pellegrini Polaroid; Ndicka nella storia della Roma: gol in tre partite consecutive e record tra i difensori giallorossi; GENOA-ROMA: le pagelle. NDICKA Non può fare tutto da solo 6 - PELLEGRINI Una serie di sfortunati eventi 4,5.

Bomber Ndicka ci ha preso gusto: tre gol in due settimane dopo 83 presenze senza mai segnarePer 83 presenze in Serie A non aveva mai trovato la via del gol. Evan Ndicka era diventato quasi un paradosso statistico: titolare fisso, minuti su minuti. tuttomercatoweb.com

Ndicka si consola: tre gol di fila, non era mai accaduto a un difensore romanistaL'ivoriano ha superato Panucci e Mexes, ma a Como non potrà puntare al poker ... msn.com

Colpaccio Roma, arriva il nuovo main sponsor: quanto incasserà il club e la durata del contratto con Eurobet.live - facebook.com facebook

La #Roma ha un nuovo main sponsor: #Eurobet comparirà sulle maglie col #Como #ASRoma x.com