Roma | 5 allarmi bomba in ore Trevi bloccata 3 ore

Nella mattinata del 9 marzo 2026 a Roma, cinque allarmi bomba sono stati segnalati in diverse zone della città. Alla Fontana di Trevi, una valigia sospetta ha portato alla chiusura temporanea dell’area per circa tre ore. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, evacuando i cittadini e avviando le operazioni di verifica. Nessun incidente è stato segnalato fino alla conclusione delle verifiche.

Una valigia sospetta ha innescato un allarme bomba alla Fontana di Trevi questa mattina del 9 marzo 2026. Gli artificieri e la polizia locale hanno bloccato il traffico pedonale e veicolare per circa tre ore tra via Poli e piazza dei Crociferi. L'area è stata dichiarata sicura intorno alle 10:00, permettendo la riapertura delle vie limitrofe come via delle Muratte. L'episodio si è svolto nel cuore pulsante della Capitale, dove la sicurezza pubblica si scontra con la vita quotidiana di turisti e residenti. La presenza degli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale ha garantito l'intervento tempestivo fin dalle 7:00. Non si tratta di un evento isolato, ma di una ricorrenza che segna il ritmo della cronaca romana recente.