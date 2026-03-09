Questa mattina a Roma, un uomo di 24 anni ha rotto un vetro nel triage dell’ospedale San Carlo di Nancy per entrare e farsi visitare. Le forze dell’ordine sono intervenute e lo hanno arrestato sul posto. La scena ha generato momenti di tensione tra i presenti, mentre il personale sanitario ha gestito la situazione. Non ci sono altre persone coinvolte e l’ospedale ha ripreso regolarmente le attività.

Momenti di paura si sono verificati questa mattina presso il pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy. Un giovane di 24 anni, senza fissa dimora e con un passato di precedenti penali, ha sferrato tre pugni contro il vetro della postazione del triage, mandandolo in frantumi e creando un clima di panico tra i pazienti e gli operatori presenti. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30, in un momento di particolare tensione. Il motivo dell’aggressione. Il gesto impulsivo del giovane è avvenuto dopo che il personale sanitario gli ha negato una visita immediata. L’uomo, in evidente stato di agitazione e confusione, pretendeva di scavalcare le priorità stabilite dal triage, una richiesta che non ha potuto essere accolta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: 24enne sfonda vetro triage ospedale San Carlo di Nancy per farsi visitare, arrestato

