Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che in vista delle elezioni amministrative del 2027 intende sostituire i voucher comunali per lo sport con un fondo dedicato. La proposta mira a garantire un accesso più stabile alle attività sportive per le famiglie meno abbienti, eliminando i buoni e introducendo un metodo di versamenti certi. La proposta riguarda Roma e il suo sistema di finanziamento sportivo.

Il Movimento 5 stelle, in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027, ha annunciato l’intenzione di sostituire i voucher comunali per lo sport con un nuovo fondo dedicato, pensato per garantire l’accesso alle attività sportive alle famiglie meno abbienti. Questa iniziativa è stata illustrata in una nota dal consigliere capitolino del Movimento 5 stelle, Paolo Ferrara. Un nuovo approccio allo sport per tutti. Ferrara ha dichiarato: “Stiamo lavorando a una proposta che può davvero cambiare il modo di vivere la pratica sportiva: il Fondo per l’accesso allo sport di Roma Capitale. Il nostro obiettivo, semplice ma ambizioso, è quello di garantire a tutti i ragazzi e le ragazze in difficoltà economiche la possibilità di fare attività fisica in palestre e impianti sportivi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma 2027: Ferrara (M5s), sostituire buoni con fondo sport per versamenti certi

