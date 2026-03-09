Rodri multato | 90mila euro per dubbi sull’arbitraggio

La Football Association inglese ha multato con 90mila euro il centrocampista del Manchester City, Rodri, in seguito a dubbi espressi sull’arbitraggio durante una recente partita. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti, e la sanzione si aggiunge a eventuali altre misure disciplinari già adottate in passato. La questione riguarda le affermazioni del giocatore dopo l’ultima gara.

La Football Association inglese ha irrobustito la sanzione nei confronti di Rodri, centrocampista del Manchester City. L’atleta spagnolo ha ricevuto una multa di 80mila sterline, pari a circa 90mila euro, per aver messo in dubbio l’integrità degli arbitri dopo lo scontro con il Tottenham dello scorso febbraio. Il giocatore ha ammesso le accuse senza richiedere un’udienza, presentando scuse formali e riconoscendo che le sue parole non rispettavano gli standard professionali richiesti. Le dichiarazioni incriminate risalgono al post-gara contro i biancoblu londinesi. Rodri aveva espresso frustrazione per le decisioni arbitrali, suggerendo che esistesse una volontà esterna di impedire al suo club di vincere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

