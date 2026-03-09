Rodri arriva la multa dopo Tottenham Manchester City | sanzione da 80mila sterline ma niente squalifica

Dopo la partita tra Tottenham e Manchester City, Rodri ha ricevuto una multa di 80 mila sterline a causa delle sue dichiarazioni pubbliche sul peggioramento delle decisioni arbitrali. La sanzione economica è stata comunicata, ma non sono state prese misure disciplinari come la squalifica. La vicenda riguarda le parole espresse dal centrocampista dopo il pareggio per 2-2.

Leggi anche: Tottenham-City, bufera sul Var: Rodri attacca la Premier League

«Non vogliono farci vincere»: la FA multa Rodri per 90mila euro
Il centrocampista del Manchester City sanzionato per le dichiarazioni dopo la sfida con il Tottenham: violata la regola FA sui commenti che mettono in dubbio l'integrità degli arbitri.

Accuse agli arbitri dopo Tottenham-City: multa di 80mila sterline per Rodri
Multa di 80mila sterline per Rodri, per uno sfogo contro gli arbitri dopo il pareggio per 2-2 tra Tottenham e Manchester City