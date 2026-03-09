Rocchi via Caressa gela la cagnara interista sul presunto rigore | il braccio non è fuori figura rispetto alla traiettoria del pallone

Durante una trasmissione televisiva, l’ex arbitro Rocchi ha risposto alle polemiche degli interisti sul presunto rigore, affermando che il braccio non era fuori figura rispetto alla traiettoria del pallone. Le sue parole sono arrivate in risposta alle proteste dei tifosi, che avevano sollevato dubbi sulla decisione arbitrale. Rocchi ha così liquidato le accuse, sostenendo che non c'era irregolarità nella valutazione.

Ascoltare gli interisti che si lamentano di un presunto torto arbitrale è oltre il teatro di Ionesco. In realtà è abbastanza chiaro il senso di questa cagnara per nulla: dimostrare che anche l’Inter subisce torti arbitrali, al pari delle altre squadre. La risposta è: “ritenta, sarai più fortunato”. Il braccio di mano di Ricci non è mai rigore. Figuratevi se altrimenti non l’avrebbero dato. La spiegazione – gliene va dato atto – l’ha data anche Marelli a Dazn (non era in studio ma hanno fornito la sua versione): “ Secondo le norme Fifa recepite dal campionato di Serie A il tocco di mano non è punibile perché il movimento è a chiudere e non a creare un ostacolo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

