Nella serata di lunedì 9 marzo a Firenze si sono verificati ritardi significativi sui treni Alta Velocità, causando disagio tra i passeggeri. Nelle vicinanze della stazione di Firenze Rifredi, una donna è stata investita, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza. La situazione ha portato a disagi e ritardi nelle partenze e negli arrivi dei treni.

Firenze, 9 marzo 2026 – Caos treni nella serata di lunedì 9 marzo. Una donna è stata investita nei pressi della stazione di Firenze Rifredi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20, all’altezza di via dello Steccuto. Subito dopo l’investimento la circolazione ferroviaria è stata sospesa per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. La circolazione è stata successivamente ripristinata, ma per tutta la serata si sono registrati pesanti rallentamenti. Gli ultimi aggiornamenti. Ore 21.50. La circolazione risulta in graduale ripresa. Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali sono stati instradati sulla linea convenzionale e hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritardi treni Alta Velocità: caos in serata a Firenze, una donna è stata investita

Articoli correlati

Treni bloccati a Firenze per donna investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocitàFrecciarossa e Italo con ritardi di 120 minuti, pesantissime infatti ripercussioni su tutto il traffico ferroviario, sia della linea convenzionale...

Treni bloccati a Firenze per donna investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocitàFrecciarossa e Italo con ritardi di 120 minuti, pesantissime infatti ripercussioni su tutto il traffico ferroviario, sia della linea convenzionale...

Una raccolta di contenuti su Alta Velocità

Temi più discussi: La circolazione dei treni è tornata regolare sulla tratta Altavilla-Vicenza; Ritardi dei treni fino a 40 minuti sulla linea AV Milano-Bologna: persone non autorizzate sui binari; Alta Velocità, addio al duopolio Trenitalia-Italo: arrivano i treni Tgv (a due piani); Sciopero e Alta velocità dei treni, scontro tra Salvini e Leccese sui collegamenti del Sud.

Linea Milano-Venezia nel caos: guasto alla linea elettrica blocca l’alta velocitàI disagi hanno coinvolto anche altri collegamenti ad alta velocità provenienti da diverse regioni italiane. Il Frecciarossa da Genova Brignole delle 6.58 diretto a Venezia Santa Lucia registra un ... giornalelavoce.it

Guasto alla linea elettrica tra Altavilla e Vicenza, ritardi fino a 90 minuti sulla Milano-VeneziaIl treno ad alta velocità partito da Milano Centrale alle 7.45 è deviato via Castelmaggiore nel tratto tra Verona e Padova, con un aumento dei tempi di percorrenza di circa 140 minuti e senza fermata ... laprovinciadivarese.it

C’è un’Italia che non si vede dai finestrini di un’auto o dai treni ad alta velocità. È un’Italia fatta di sentieri che collegano abbazie millenarie, boschi... - facebook.com facebook

Alta Velocità: più concorrenza nel mercato ferroviario. L’AGCM rende vincolanti gli impegni di RFI e apre all’ingresso di un terzo operatore. servizi migliori più scelta di orari prezzi potenzialmente più competitivi. Leggi il comunicato federconsu x.com