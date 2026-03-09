Ristorazione al Policlinico Uiltucs contro Dussmann | Straordinari ignorati pronta azione legale

Al Policlinico di Messina, i lavoratori della ristorazione hanno annunciato un’azione legale contro l’azienda Dussmann, accusandola di aver ignorato le richieste di pagamento degli straordinari. La situazione, che vede coinvolti i dipendenti, si è fatta sempre più tesa, con le parti che non sono riuscite a trovare un accordo. La questione resta aperta e senza risoluzione al momento.

La tensione tra lavoratori e azienda di ristorazione non accenna a placarsi al Policlinico di Messina. La Uiltucs Sicilia, sede di Messina, contesta duramente la posizione della Dussmann, che secondo il sindacato ha risposto con un secco "no" alle richieste di consolidamento delle ore.